大改造後的嫦娥主燈（右），柔美許多。（照片來源：新加坡「紅螞蟻」網）

不是只有台灣的花燈會被笑！新加坡中國城為了慶祝中秋節，架起了高達11公尺的嫦娥主燈，不過因為劍眉上揚、眼神銳利的造型陽剛味實在太重，被譏笑根本就是「吳剛」，主辦單位趕緊連夜大整容，至少進行了12處的改造，才讓嫦娥恢復美貌。

今年9月13日是中秋節，新加坡中國城先在牛車水進行中秋點燈，還有其他賞燈，做月餅等系列活動，不過今年整個活動因為「嫦娥主燈整形」意外打響名號。

原本的嫦娥主燈眼神剛毅，劍眉上揚，還有方正大耳，被市民譏笑像吳剛，甚至有人狠批根本是人妖。「要不是她右手抱著一隻白色的兔子，加上又是臨近中秋，我真的猜不出她是嫦娥」司機劉先生向新加坡新明日報表示。還有網友說這根本是哪吒，也有人打趣說這不是嫦娥，而是嫦「哥」。

為了平息眾怒，主辦單位緊急為嫦娥「整容」。根據新加坡網路媒體「紅螞蟻」報導，至少在嫦娥的髮髻、髮鬢、髮飾、髮線、耳朵、輪廓、眉毛、眼睛、鼻子、嘴巴、膚色與手中懷抱的玉兔等12處進行改造。

改頭換面後的嫦娥擁有瓜子臉、櫻桃小嘴，不僅鼻子細挺，白裡透紅的膚色更兼具東方女性優美神韻，符合華人對嫦娥傳說的美麗想像。

今年的燈飾造型是由南洋藝術學院（NAFA）學子設計，共有約百名中國工匠參與製作。牛車水燈飾是新加坡每年重大節日的標誌性景點，不過，牛車水燈飾造型挨批非首例，例如春節燈飾曾發生「不雅狗」或「骯髒豬」等負面評論。

(中時電子報)