前民進黨副秘書長徐佳青(左)、前國民黨立委孫大千(右)在節目中互槓。(擷取自辣新聞152節目)

高雄巿長韓國瑜8月29日原定夜宿新住民家，但疑因受到風寒、身體不適，因此取消夜宿。前民進黨副秘書長徐佳青則認為，韓國瑜還沒有進入短兵相接，身體就這麼虛了，當市長又要當候選人，「高雄市民情何以堪？」對此，前國民黨立委孫大千直言，候選人身體不舒服不需要對他那麼苛責，難道身體不舒服就是虛？他也認為，要黑韓也要把事情搞清楚。

徐佳青日前在民視政論節目《辣新聞152》指出，總統候選人在準備整個選舉過程中，還沒有打選戰就這麼虛弱。她認為一般人也是睡七個小時這樣的額度，韓國瑜還沒有進入短兵相接就這麼虛了，當市長又要當候選人，真的進入短兵相接，「高雄市民情何以堪？」

對此，孫大千在節目中回嗆，他認為候選人身體不舒服不需要對他那麼苛責，為什麼身體不舒服就是虛？難道徐佳青沒有在選舉過程不小心感冒身體不舒服？還說候選人不可以睡七小時，應該睡更少！這番話讓主持人周玉蔻跳出來解釋，她認為徐不是這個意思，而是一個候選人或是一個總統，健康是非常重要的一個支柱。孫大千則表示，那就不需要用虛這個字來講，關心可以但不需要到諷刺。他說韓並不是因為失言不敢面對新住民，韓前兩天在新住民家聊到11點才走，只差沒有住在那裡。他說要黑韓也要把事情搞清楚，黑起來比較會言之有據。

孫大千也在自己臉書指出，徐佳青認為總統候選人晚上睡七個小時就代表身體虛，不知道陳菊找按摩師傅按摩算不算虛？他認為，民進黨的高雄市議員要黑韓搏版面就算了，這位民進黨前副秘書長要黑韓，還是拿點真的「邏輯」出來講吧！

去年九合一選舉，韓國瑜被網友爆出有黑道背景，當時有政論節目直接連線給韓國瑜，韓國瑜在解釋過程中被徐佳青無邏輯跳針插話，當場被孫大千嗆翻，也因此被稱「邏輯小姐」。

(中時電子報)