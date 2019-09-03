亞馬遜地區非法伐林涉及貪污腐敗、組織犯罪、奴役勞工、血腥暴力、強佔土地等遠超出環境範疇的問題，背後牽扯巨大經濟利益，在這個過程中，森林火災只是最顯眼的一面。

巴西亞馬遜州檢察官波戈（Joel Bogo）表示，農民燒地耕種的事實不容忽視，但這並非大規模破壞森林的真正問題。比如亞馬遜州南部，一次就砍伐200、500甚至1000公頃的森林，全都是牧場業主強佔公地以擴大牧場的行為。

波戈指出，這類森林砍伐的成本很高，根據所需人力和機械，每公頃介於巴西幣800至2000元。巴西環保署在阿克里州（Acre）監測到一處180公頃的林地遭非法開墾，現場有35人從事類似奴役的工作。

巴西農業綜合企業也深知此問題的嚴重性，上星期公開要求政府打擊伐林和森林火災。匯集200多家農業綜合企業、環境保護實體、學術界和金融部門代表的「巴西氣候、林業和農業聯盟」，向總統波索納洛（Jair Bolsonaro）遞交了一份宣言說，「巴西必須成為全球農業環境領導國。」

宣言指出，沒有必要砍伐森林來增加農業生產，農業綜合企業正受到非法行動的犯罪組織的毀傷，破壞行業聲譽，提高法律不確定性和生產業者與企業的不正當競爭。

過去一年多，亞馬遜、宏東尼亞（Rondonia）、阿瑪帕（Amapa）、阿克里和巴拉（Para）5州15位檢察官辦公室合力調查，已展開6項刑事訴訟行動；僅亞馬遜州就有33人被定罪。

調查指出，砍伐森林的經濟利益取決於土地用途，比如一個家族在阿瑪帕非法開採黃金近10年，聯邦警察估計該家族獲利約1900萬元。另一個團體在宏東尼亞卡里布納（Karipuna）原住民土地開採木材所造成的環境損害，估計超過2200萬元。

聯邦警察在阿克里和亞馬遜展開的另一件訴訟行動中，22人被控貪腐、組建私人民兵、洩露機密資訊、洗錢和組織犯罪。

波戈指出，為砍伐森林和強佔公地，不少牧場業主的觸角亦伸及公家機關，存在偽造假公證書和公務員貪腐行為，這類犯罪組織的內部分工明確，甚至使用地理參考功能作業。

房地產投機行為是毀林問題的另一個面向。投機商人砍伐森林的目的只是利於出售土地，提高賣價。

非政府組織「亞馬遜人類環境研究所」（Imazon）6月在「環境研究快報」（Environmental Research Letters）發表的一項研究顯示，強佔公地的利益來自巴西法令本身。比如政府在2017年頒布的一道法令，原先目的是將土地所有權授予1970年代抵達北部墾荒的貧窮者，將他們的處境合法化，結果嘉惠了在亞馬遜佔領公家土地的保有權正規化。

研究員巴雷多（Paulo Barreto）指出，法律優先考慮那些佔領土地的人，除了免費使用土地多年，強佔公地者還可以以低於市場的價格購買，近一步鼓勵森林砍伐行為。

(中央社)