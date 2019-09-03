台北市長柯文哲八月與鴻海集團前董事長郭台銘以及前立法院長王金平同台，三人合作恐衝擊2020大選；而王金平近日提出籌組「第三方勢力大聯盟」的概念，要聯合親民黨、新黨、國會政黨聯盟等第三勢力一同合作，集眾人之力來對抗藍綠兩大黨；柯文哲也表示對於親民黨的「總統參選入場券」相當有興趣，但親民黨主席宋楚瑜卻傳出與柯文哲失和，橘白之間出現嫌隙。

據上報報導，親民黨知情人士透露，宋楚瑜以及柯文哲之間原有一股默契，互相合作、共推立委參選人，甚至是柯文哲十分掛心的總統大選都可以提名柯，但就在柯文哲在八月宣布籌組「台灣民眾黨」的瞬間，那個默契就消失了。

該報導指，宋楚瑜對於柯文哲組黨一事相當不滿，因為這樣會影響到親民黨的政黨票，衝擊不分區立委的名次，對於親民黨的傷害相當大，更傳出宋楚瑜一度想辭去柯聘任他的「台北市政府首席市政顧問」一職以示抗議，也傳出親民黨將「自提總統參選人」一事，要讓對於總統大位有想法的郭柯王三人難看。

(中時電子報)