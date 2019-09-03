球王喬柯維奇(Novak Djokovic)在美網16強因左肩傷勢退賽，但對手瓦林卡(Stan Wawrinka)並非不戰而勝，雙方打到第3盤喬帥才放棄。喬帥離場時遭觀眾報以噓聲，質疑他輸掉前兩盤之後，怕丟臉就故意放棄比賽。

一些球迷質疑「他發球的力道看起來不像肩膀受傷」，而且喬帥前一場說過他的肩膀不痛了。他大概跟小威廉絲(Serena Williams)一樣，輸掉大比賽就要推說身體不舒服。

然而《今日美國》批評自家的紐約觀眾「荒謬、非常沒品」，他們可能並不只是懷疑喬帥「落跑」才噓他，而是根本就針對他。事實上喬帥前日練球的時候，就遭到場邊觀眾無端辱罵，喬帥還憤怒指著對方「我會找你算帳」。

外地球迷則為喬帥抱不平，「溫網的觀眾夠爛了，沒想到紐約觀眾更爛。」「很意外嗎，這一票就是去年噓爆大坂直美的觀眾。」「你以為他打贏就沒事？觀眾照噓不誤。」

喬帥面對噓聲沒有發脾氣，他離去之前伸手對觀眾比個讚，被解讀為充滿諷刺意味。如果說溫網球迷偏愛費德勒(Roger Federer)才噓喬帥，美網觀眾就是擺明要欺負喬帥，他們大聲為瓦林卡加油，跟另一場俄羅斯選手麥維德夫(Daniil Medvedev)的情況差不多。

「我對不起觀眾，他們想看整場比賽，但我沒做到。」喬帥表示肩傷已困擾他數週，而且他比賽中途確實有停下來處理肩傷，「真的是很痛我才要退賽，我自己感覺得出來，我打不出去了。」喬帥的雙手反拍打法比較接近左手正拍，不像有些選手仍是靠右臂發力，所以左肩受傷確實會影響喬帥的反拍。

(中時電子報)