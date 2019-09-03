圖為玲玲、劍魚颱風路徑。(氣象局)

13號颱風形成 路徑偏北 週三外海過。(中天新聞)

菲律賓東方海面上的第13號颱風玲玲，目前在台灣南端約400多公里海面，氣象局預報指出，未來會往北北西前進，大約從石垣島附近北上。天氣風險公司總經理彭啟明表示，這樣的位置相當尷尬，以颱風的七級風暴風圈來看，要是往西偏移個幾十公里，會碰觸到海上颱風警戒區域，就可能發布海警，「若真的發海警，縱使颱風不來，仍有些戒備的層級會提升，山區活動需多注意」。

氣象專家彭吳德榮也在「三立準氣象·老大洩天機」指出，最新歐洲模式模擬，「玲玲」距離台灣較近、或更遠的機率都存在，需要密切注意！而第14號颱風「劍魚」未來的變化很不確定，有與其西方的低壓重新整合，再轉向東北、向台灣靠近的機率，但能維持什麼結構？或只是帶來比較多水氣？需要進一步觀察。

彭啟明在臉書上說，由於玲玲相當接近台灣，東半部海面的風浪將會明顯增強，預期明天開始台灣的天氣就逐步受到玲玲、劍魚所帶動的南海水氣影響，各地水氣增多，轉為有陣雨的天氣，預期將持續到周末，全台各地容易有雨，山區也更容易有雷陣雨發展。

(中時電子報)