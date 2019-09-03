一名陳姓「竹科大地主」偷吃越籍女移工還拍淫照，因一時不小心誤把照片傳給老婆，遭老婆提告通姦，陳男疑為報復，便把原本登記在妻子名下的位於竹科周遭數億房地產，全部收回，結果陳男被新竹地院依通姦罪判刑6月，陳妻應歸還4700萬元，這起通姦案夫妻倆兩敗俱傷。

竹科大地主被老婆告通姦，氣的要回登記在老婆名下的價值數億房地產。(示意圖/中時資料照)

據《自由時報》報導，陳姓「竹科大地主」通姦被判刑後很火大，加上妻子離家出走，便向法院提告請求履行同居勝訴，並陸續提出民刑事訴訟，要求妻子歸還登記在她名下、價值數億元的竹科周邊土地，就連當初在加拿大賣房所得的4700萬元，也要一併返還。

陳妻說，公婆當初在她懷孕時就承諾，每生一個小孩就會送她房子、土地、如今已經生了5名子女，所以銀行帳戶內存款，是公婆感謝她婚後對家庭貢獻所贈予，更是她老年生活保障，不是丈夫的財產。

法官認為，雖然銀行帳戶戶名是妻子，但款項實際上是大地主所有，已構成侵權行為及不當得利，判陳妻應返還4700萬元。

(中時電子報)