「換瑜」見光死！藍軍站出來！捲起氣勢耳語就會散

國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜近日內憂外患，除民調持續下滑，黨內也遲遲無法整合，且鴻海創辦人郭台銘幾乎底定脫黨參選，讓藍營支持者擔憂選情將崩盤。不過，有媒體指出，韓國瑜早已做好郭參選的準備，現已備戰三腳督態勢，打造勝選三支箭，力拚勝選！

據《鏡周刊》報導，韓國瑜對於郭台銘脫黨參選已做好準備，將準備勝選三支箭，吹起反攻號角！第一支箭就是，不懼怕三腳督，並整合國民黨。所以韓國瑜已透過管道找前新北市長朱立倫，打造韓朱配，只要韓鞏固基本盤，再配上朱立倫就能止跌回升，郭就將被棄保。

第二支箭，就是加強陸軍連結。韓國瑜近來整合地方派系和組織系統，積極固樁，現在成果已漸漸出來，地方派系不論是高雄、台中或是花蓮的整合，皆已到位。

既然陸軍已備妥，最後一支箭，就是空軍戰。據悉，去年幫韓國瑜打贏高雄選戰的空軍團已在8月底強勢回歸，為韓國瑜勝選注入一劑強心針。且前高雄市觀光局長潘恒旭也確定歸隊，以潘恒旭的鬼點子，加上空軍的網路操盤，將再次捲起韓流旋風，有望贏得2020大選。

(中時電子報)