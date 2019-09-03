第14號颱風劍魚今凌晨2點生成，氣象專家吳德榮指出，劍魚颱風有和其西方的低壓重新整合、再轉向東北以及向台灣靠近的機率。天氣風險公司總經理彭啟明也貼出1986年曾登陸台灣2次的怪颱韋恩路徑圖，他提到，劍魚目前有被玲玲拉扯往東北方移動的趨勢，「光是看目前路徑，就想到以前的怪颱。」

颱風玲玲、劍魚兩颱風接連生成，中央氣象局公布的路徑預測圖可以看到劍魚的路徑有往東北走的機率。對此，吳德榮在《三立準氣象老大洩天機》專欄上表示，最新模式模擬及「路徑潛勢預測圖」顯示，南海的第14號颱風劍魚其未來的變化很「不確定」，有與其西方的低壓重新整合，再轉向東北、向台灣靠近的機率，但都還是需要進一步觀察。

1986年韋恩颱風的路徑詭異。（摘自彭啟明臉書）

彭啟明也在臉書貼出1986年韋恩颱風的路徑圖，他強調，劍魚和玲玲本身就在一個大低壓帶內，會有相互干擾、拉扯的力量，目前預測路徑上，呈現被玲玲拉扯往東北方移動趨勢，但動向有很大不確定性，「光是看目前路徑，就想到以前的怪颱」，要靠持續監測調整預測。

1986年的韋恩颱風是侵台颱風中最長壽的，曾登陸台灣兩次，共發三次海上陸上颱風警報。

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(中時電子報)