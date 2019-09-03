陳素月關心教育文化、交通建設；近日勤走基層舉辦座談會拚連任，全力保住田中員林區的這席綠委席次。（陳素月服務處提供）

彰化縣立委第四選區（員林區、田中區及田尾鄉）民進黨現任立委陳素月從政多年，一直以親民、認真獲得支持者肯定；2020大選拚連任之路，除了專業問政、還要以勤跑基層的「骨力」形象，繼續爭取選民的認同。

陳素月是南投名間人，台中女中畢業後，考取文化大學一路攻讀至史學系研究所碩士；嫁到員林區來成為彰化媳婦，曾任第16、17屆彰化縣議員，第8、9屆立法委員。

從政之路並非一開始就一路順遂，她從基層助理做起，2002年首度以素人之姿，參選彰化縣第15屆縣議員選舉時不幸落敗，2005年底再戰時，乘著媒體報導的單親媽媽堅毅形象，一舉衝高到選區第一高票，一連兩屆都以選區最高票當選。

陳素月被視為前彰化縣長魏明谷的嫡系人馬，在地方擁有一定實力，2014年底大選，她轉換跑道投入員林鎮長選舉，敗給對手張錦昆；而魏明谷當選縣長、立委出缺，補選中藍軍分裂，陳素月反而更上層樓，拿下5萬多票接棒成為立委。2016年第9屆立委選舉中，與時任員林市長的張錦昆藍綠二度對決，再以2.4萬多票之差，順利連任。

近日陳素月在選區內掛出新的競選看板，打出「骨力」訴求，型塑她從政以來，認真專業、低調不耍噱頭的問政形象，希望能全力保住員林田中區綠營這一席立委。

陳素月從政以來堅毅女性形象深植人心。（陳素月服務處提供）

陳素月從政以來堅毅女性形象深植人心。（陳素月服務處提供）

(中時 )