參與反逃犯條例運動的香港青年黃之鋒、周永康日前投書《紐約時報》，促請美國國會通過《香港人權及民主法》，賦予美國總統權力，懲罰干涉香港事務的中國官員。就在黃之鋒啟程訪問台灣前夕，立場鷹派的中共黨媒《環球時報》發表社評，痛批黃之鋒之流年紀輕輕，屬於漢奸系列的「新生代」，他們主動「賣身」美國主子，把香港稱作是「對抗中國的前線」。

社評稱，今年6月，美國國會兩院議員推出《香港人權與民主法》。這部法案要求美國政府每年認證香港的自治狀態，從而決定是否維持香港所享有的獨立關稅區等特殊待遇，並將制裁所謂「侵權官員」。這是一個惡意干涉中國內政的霸權法案。可以想像，它一旦通過並實施，中美關係必將會受到新的衝擊。

社評以極其嚴厲的措辭重砲抨擊：「黃之鋒等生活在21世紀的幾個香港小青年，缺在這個時代搞政治的基本視野和悟性。他們在模仿一百多年前的那些『狗腿子』，而時代卻已滄海桑田。挾洋自重曾是中國極度落後時，內部各種力量極為悲哀的競爭方式之一。今天西方的軍艦遠去了，連貿易戰對中國都打不贏了，做現代漢奸顯然油水變薄，風險增加。」

社評斥責，「要求美國準備制裁自己的母親城香港，無論出於什麼理由，都首先違背了天理。這種惡行被清算將是必然的。漢奸們向美方展示自己『殉道』的決心，而華盛頓卻充滿了對北京和對香港特區的地緣政治算計，這樣的投名狀在高風險之外又多了一分滑稽。」

社評認為，「這些新生代漢奸既代表不了香港的激情，也代表不了那座城市的理性。」他們賭美國人敢這麼做，同時賭中國「輸不起」，所以要求美方編制「炸沈香港」的方案。這些人根本沒見過中國遭到外部勢力壓迫時都做過什麼樣的反抗和抵制，他們對中國作為崛起大國的力量和意志缺少基本的感受。他們對漢奸將被懲處的歷史邏輯也缺少敬畏感。

社評痛斥，「黃之鋒們與美國某些官員和議員的言行遙相呼應，讓我們看到，那些漢奸亂港者，已經把自己的命運拴在了美國褲腰帶上。」他們出現得對華盛頓來說正是時候：這是一撥送上門來的炮灰，而美國為同強大的中國博弈需要很多黃之鋒他們這樣廉價的炮灰。

最後，社評以嚴厲的口氣警告，「以個人的瘋狂試圖扭轉時與勢，黃之鋒、周永康們做了一個悲劇性的選擇。賣國者在中國歷史上幾乎就沒有過好下場的，而要在中國如此強大時作賣國者，這群狂妄之徒很可能就沒搞明白這樣的角色是什麼意思。他們的一生最後一定會輸得連底褲都不剩。」

(中時 )