孩子的衣物或玩具，如果丟掉或送人，需要先經過小孩的同意嗎？有網友在PTT發文，指在臉書上看到有家長要把小孩幾百輛的小車車拿去換氣炸鍋，不知這種家長在想什麼。不過網友看法兩極，支持與反對的不相上下，更有人說原PO「管很大」。

原PO表示，「有家長把小孩的幾百輛TOMICA 小車車和風火輪小車車拿來換飛利浦的氣炸鍋，先別管這些小車車對小孩的價值、氣炸鍋好不好用、飛利浦這牌的評價如何，把小孩的蒐藏換成自己要用的氣炸鍋，在換到氣炸鍋之前，小孩應該都會先氣炸吧？有沒有這種家長都在想什麼的八卦？」

贊成的網友表示「小孩不久後就不會想要這些車車了 等著積灰塵被丟棄而已」、「你以前玩的玩具現在在哪？」、「支持零廢棄、斷捨離」、「很可惜，父母給小孩的玩具不代表小孩擁有玩具所有權喔」。

但反對的網友則認為「呆丸人不把小孩當人看也不是一兩天了」、「台灣家長都不尊重小孩的，老了卻要人尊重」、「沒經過小孩同意就清掉的話是垃圾家長」、「小孩不要要先問過小朋友本人，他不要才丟，這種不經過同意就直接拿去換有價物的，比拿去丟的更惡質、自私」。

「真的不要沒問就丟！這是心理學，驟然失去的，將來會在無意識間對某種物品產生補償心態，心裡的洞有多大，就會加倍去填補它～對事物會有異常的佔有欲和執著心…」。

也有人說原PO「管很大」、「真的住海邊」、「住海邊逆?搞不好小孩都在玩手遊不玩車」。

(中時電子報)