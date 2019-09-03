據大陸外交部官網消息，大陸國務委員兼外長王毅2日在平壤萬壽台議事堂和朝勞動黨中央政治局委員、外相李勇浩舉行會談。李勇浩表示，北韓已多次表明在香港問題上的立場。他願再次重申，香港中國的香港，外部勢力不應干涉。朝鮮黨和政府堅決支持中國黨和政府維護「一國兩制」，捍衛國家主權和領土完整。

王毅表示，今年是中朝建交70週年。習近平總書記對朝鮮的國事訪問取得巨大成功，具有里程碑意義，極大增進了中朝傳統友誼與戰略互信，推動兩黨兩國關係進入新的歷史時期。維護好、鞏固好、發展好中朝友好合作關係，是中國政府堅定不移的方針。中方願同朝方盡快、全面落實好習近平總書記和金正恩委員長達成的重要共識，辦好中朝建交70週年紀念活動，推動友好交往，促進務實合作，密切在國際舞台上的溝通配合，把兩黨兩國最高領導人的意志切實轉化為雙方共同行動，推動中朝關係實現更好發展。

王毅強調，70年來，無論國際風雲如何變幻，中朝雙方始終風雨同舟，並肩前行。這源自於兩國共產黨領導的社會主義國家本質屬性和歷代領導人的戰略引領。當前中國全黨上下正在深入開展「不忘初心、牢記使命」主題教育，朝著實現「兩個一百年」奮鬥目標砥礪前進。朝鮮正在實施新戰略路線，經濟社會各項事業不斷取得新進展。我們相信，在雙方共同努力下，站在新起點上的中朝關係必將展現出更為旺盛的生命力，迎來更加美好的未來。

李勇浩表示，去年以來，金正恩委員長4次訪華，習近平總書記2個月前成功訪朝。朝中最高領導人一年內5次會面，就繼承發展朝中傳統友誼和友好合作達成重要共識，共同開啓了朝中關係新時代。王毅國務委員的到訪是兩國慶祝建交70週年活動的重要組成部分，體現了中方對落實兩黨兩國最高領導人崇高意志和推動朝中關係發展的高度重視。

李勇浩說，堅定不移地推進朝中友好與合作，是朝鮮黨和國家始終不變的立場。朝方願同中方一道，隆重慶祝朝中建交70週年，推動新時代朝中關係取得更大發展。李勇浩祝賀中華人民共和國成立70週年，衷心祝願中國人民在以習近平同志為核心的黨中央領導下，在實現中華民族偉大復興的新長征路上取得新的更大成就。

王毅介紹了當前香港局勢以及中方立場舉措。李勇浩表示，朝方已多次表明在香港問題上的立場。他願再次重申，香港是中國的香港，外部勢力不應干涉。朝鮮黨和政府堅決支持中國黨和政府維護「一國兩制」，捍衛國家主權和領土完整。

雙方就朝鮮半島局勢深入交換意見，相互通報了最新情況，同意繼續就此保持密切溝通，為維護地區和平穩定作出更大貢獻。

(中時 )