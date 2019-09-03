國民黨總統提名參選人、高雄市長韓國瑜日前參加6個退伍軍人協會與社團所組成的藍軍志工團造勢座談會。國民黨前副主席、退將陳鎮湘致詞時表示，大家要力挺韓國瑜到底，他更向鴻海創辦人郭台銘喊話，不要成為歷史的罪人！

韓國瑜2日晚間參加6個退伍軍人協會與社團所組成的藍軍志工團造勢座談會。韓致詞時說，他要拜託各位長官、老大哥，2020年已經不是他自己的選戰，如果民進黨輸了，該黨會迅速成為強大的反對黨；反觀國民黨在2020年輸了，會土崩瓦解，樹倒猢猻散，會有亡黨的危險。

韓更表示，這一場選戰很神聖，希望所有袍澤、眷屬能全力動員，打一場漂亮、屬於中華民國、2300萬同胞的神聖選戰。

對於韓國瑜的話語，陳鎮湘也心有戚戚焉！陳鎮湘坦言，希望大家能夠同心協力贏得明年大選，並意有所指表示，期望還沒有回到正軌的朋友們，要能省悟！不要成為歷史的罪人。

陳更強調，所有獨立參選的人都不應該，關公不是講忠義嗎，如果不忠不義，在天之靈的關公都不高興了。關公是武將，武將最重視的是忠義。陳鎮湘認為，對於還想做分化的人，該結束了。言下之意，不言而喻。

(中時電子報)