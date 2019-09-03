8：47壽豐規模4.3地震 最大震度花蓮4級 09:002019/09/03 中時電子報 杜欣穎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 今早花蓮壽豐發生規模4.3地震。（摘自中央氣象局） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局今(3)日發布小區域有感地震報告，上午8時47分，花蓮縣壽豐鄉發生地震規模4.3有感地震，深度6公里。 各地最大震度，花蓮4級、宜蘭2級、南投1級。 (中時電子報) #地震 #有感地震 #有感 #規模 #壽豐 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸AI市場高成長 5年逾170億美元 04:092019/08/30 焦點新聞 拚經濟 韓推大規模預算支出 04:102019/08/30 全球財經 台灣國際扣件展 規模將創新高 04:102019/08/30 產業．科技 《基金》中信中國50ETF，受益人數、規模躍增 11:252019/08/30 財經 豪雨還不夠！屏東三地門地震 規模4.1 15:412019/08/30 生活 15：50 台東近海規模4.7地震 最大震度3級 16:092019/08/31 生活 宜蘭外海今晨規模4.3地震 最大震度2級 14:242019/09/01 生活 新光健檢服務好 陸醫師超有感 04:102019/09/02 兩岸新聞 陸護航開學季 減負拚有感 04:102019/09/02 焦點新聞 《金融股》一銀搶中秋節商機，刷卡「省」有感 11:252019/09/02 財經 生活熱門新聞 劍魚颱風打轉後北上 彭啟明：想到這怪颱 - 生活 雙颱共舞！颱風「劍魚」凌晨生成 玲玲帶雨彈炸台2天 - 生活 彭啟明：颱風「玲玲」位置很尷尬 - 生活 颶風開虐巴哈馬…像台灣的颱風？他給恐怖答案 - 生活 匿名批江謫毛 管中閔昔日撰寫社論曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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