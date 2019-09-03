英國10月31日脫歐大限即將到期，首相強生（Boris Johnson）已多次強調不會延後脫歐，令黨內外議員擔憂無協議脫歐可能付諸實行，他們將於今（3）日聯手投票封殺無協議脫歐選項，英國政府高層人士透露，面對議員來勢洶洶，強生已準備好使出大絕招，可能於10月14日提前舉行大選，順勢將那些背叛他的黨內同事掃地出門。

英國首相強生2日重申，要在10月31日脫歐，絕對不會延後。

綜合英國廣播公司（BBC）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，英國政壇接下來將面臨關鍵一周，脫歐大限在即，由在野黨組成的反對聯盟與部分保守黨反叛成員將自今日起，聯手立法，阻擋政府無協議脫歐，目的是迫使首相再次和歐盟協商，將脫歐大限延後至2020年1月31日。

針對反對議員來勢洶洶，傳出唐寧街已制定好因應策略，就是提前於10月14日舉行大選。強生2日在臨時內閣會議後發表聲明，他重申不會推遲延後脫歐，強調英國和歐盟有可能達成新的脫歐協議，說自己並「不想要大選」，如果反對派在立法上獲勝，英國和歐盟的談判就更不可能取得進展。

另外，關於政府高官指出強生將提出提前大選動議來因應反對派議員阻撓，該名人士說強生有信心獲得國會三分之二支持提前大選。

強生提前大選的動議之所以備受矚目，主要在於這將引爆所屬政黨保守黨的內戰。分析說，目前強生內閣中，仍有多位是前朝梅伊內閣時期留下的部長級人物，他們當時就沒有聽命於黨內號召；此外，強生本人也很清楚，黨內有部分議員本周將會加入反對派人士，聯手投票反對他，如果他再對這樣對威脅視若無睹，就等同於放棄目前他在國會掌握到的微弱多數，他必須在國會取得多數支持，日後才能順利治理國家。

高層推估，提前大選將能將黨內反叛議員掃地出門，反叛議員也會被禁止代表保守黨參加下屆大選，這將能降低強生在議會遭遇挫敗的可能。

儘管可能面臨被清黨的命運，報導說部分反叛議員沒在怕，已做好準備不參加下屆選舉，他們稱為了國家利益，個人利益已被拋諸腦後。

文章來源：英國脫歐白熱化 首相稱若進程受阻就10月提前大選

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(中時電子報)

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