民進黨立委陳明文（本報資料照片）

民進黨立委陳明文11年前擔任嘉義縣長任內，被控涉嫌洩漏民雄汙水下水道工程底價給特定廠商，去年最高法院駁回上訴，陳明文依洩密罪判處有期徒刑6月，可易科罰金確定。前立委林國慶嘆，過去他和朋友為陳明文被收押聲援抗議，因為堅信他不會涉案，相信民進黨的核心價值，「勤政、清廉、愛郷土」，但他必須承認錯了。

立委陳明文11年前擔任嘉義縣長任內，被控涉嫌洩漏民雄汙水下水道工程底價給特定廠商，涉嫌洩密等罪，一審判他無罪，二審改判6月徒刑，去年底最高法院駁回上訴，陳明文依洩密罪判處有期徒刑6月，可易科罰金確定。

陳明文當時聲明強調，自己清白從政，並深信司法終能還給他公道，但此案初始即為政治追殺案件，他絕無收受廠商任何賄賂，也沒有圖利，更無洩密，對判決結果深感遺憾，在收到判決書後，再另行循司法程序救濟，捍衛清譽。

前立委林國慶說「我曾經和一大群嘉義懷抱理想的民進黨死忠民意代表及鄉親同志朋友們，為了一位縣長任內涉及民雄汚水處理埸貪汚弊案，而被收押在嘉義看守所的縣長聲援抗議。他就是現在英派龍頭，人稱嘉義王囝仔仙，也是我過去的政治偶像，他就是下屆民進黨可能推出的立法院院長參選人陳明文。」

林國慶說，因為我們堅信他不會涉案，我一直相信民進黨的核心價值，「勤政、清廉、愛郷土」 ，他怎麼可能呢？為此還在朴子市辦聲援搶救晚會，結果我們必須承認我們錯了，經檢方查證法院審理判定，洩漏底標是事實（洩露底標價6億5千4百萬，廠商得標6億5千3百80萬）判定六個月徒刑確定。

林國慶說「對不起，我們一群堅信是非對錯的人，真的瞎了眼看錯人了!原來人性是如此貪婪，我也不禁想問司法對如此枉顅人民寄託的人，罪狀竟可易科罰金不用關，司法是因人設定的嗎？到底是不是鼓勵縣市首長可以洩露公共工程底標沒事不會關呢？你相信沒對價關係，會背棄縣民挺而走險洩露公共工程底標嗎？」

林國慶最後說「嘉義人覺醒吧！惡人可以狂妄囂張是因為我們保持沈默所造成，我決定起義改變嘉義，我身份證是Q開頭我驕傲！你呢？別再選擇沈默了！打破明文規定起義吧，郷親們！全台灣在看嘉義，拋開恥辱重振光榮吧！台灣加油嘉嘉加油！不才林國慶愧對縣民懺悔文。」

(中時電子報)