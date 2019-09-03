鴻海集團創辦人郭台銘動作頻頻，外傳郭有「獨立參選」、「換瑜或操作棄保」、「敗選後直攻黨魁」3套劇本。媒體人黃暐瀚認為，「獨立參選」可能性最高；第二個選項光藍營立委候選人就會反對到底；第三個選項簡直匪夷所思，郭恐會被基層國民黨黨員當場丟鞋。

黃暐瀚在政論節目分析外傳郭台銘的「3套劇本」，認為「獨立參選」可能性最高，因為「換瑜」不僅難度高，藍營立委候選人怕一旦換瑜，「鋼鐵韓粉」會聯立委都不投，為保選情，他們絕對反對到底；因此目前為止，都沒有任何一位立委候選人，提出「換瑜」的說法。

黃暐瀚補充，4年前的「換柱」，其實立院裡的立委幾乎半數以上都支持。黃坦言，當時自己就在採訪，他能負責任跟大家說，當年有好幾個現任立委跑到主席辦公室，對朱立倫拍桌大喊：「你如果不出來我不選了！或者我就不掛國民黨選務！」當時並非朱出來就會贏，立委們是朱出能保38席修憲門檻，雖然結果也沒有。

至於「敗選後直攻黨魁」，黃暐瀚大表不解！直言國民黨黨魁是由國民黨黨員投的，以如今郭台銘跟國民黨的關係，可能會被黨員拿鞋子丟！2000年落敗，徐立德等大老到中常會時，被激憤藍營民眾追打；若2020國民黨輸了，郭真的就不用再講「國民黨」3個字，黨員恐會用激烈方式表達對郭的不接受。

(中時電子報)