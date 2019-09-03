解放軍空軍首次展現殲-20戰機7機同框。（@空軍發佈視頻MV截圖）

解放軍空軍首次展現殲-20戰機7機同框。（@空軍發佈視頻MV截圖）

解放軍空軍首次展現殲-20戰機7機同框。（@空軍發佈視頻MV截圖）

解放軍空軍首次展現殲-20戰機7機同框。（@空軍發佈視頻MV截圖）

中共解放軍空軍今天（3日）在官方微博「@空軍發佈」釋出宣傳MV《藍天有我，感恩有您》，展現新時代解放軍空軍飛行員牢記初心使命、提高打贏能力的情懷和風采，空軍殲-20戰機7機同框首次亮相，昭示越來越多的「國字號」新型戰機投入新時代練兵備戰，高飛遠航，守衛藍天。

殲-20是中航工業成都飛機工業集團公司研制的一款具備高隱身性、高態勢感知、高機動性等能力的隱形第五代制空戰鬥機。

殲-20採用了單座雙發、全動雙垂尾、DSI鼓包進氣道、上反鴨翼帶尖拱邊條的鴨式氣動佈局。頭部、機身呈菱形，垂直尾翼向外傾斜，起落架艙門為鋸齒邊設計，機身以高亮銀灰色塗裝（原型機為深綠墨色）。側彈艙採用創新結構，可將導彈發射掛架預先封閉於彈倉外側，同時配備新型的PL-15和PL-21空空導彈。

殲-20是用於接替殲-10、殲-11等機型的中國第五代重型戰鬥機，於1997年美國第五代戰鬥機F-22猛禽首飛的同年正式立項，首架技術工程驗證機於2009年製造成功，並於2011年1月11日在成都黃田壩軍用機場實現首飛。2016年11月1日，殲-20參加珠海航展並首次對外進行雙機飛行展示。

2017年3月9日，中央電視台報導第五代戰鬥機殲-20已正式進入空軍序列。2018年2月9日，殲-20A型開始列裝空軍作戰部隊。同時也意味著中國是繼美國之後，世界上第二個走完第五代戰鬥機論證評價、設計、研發、原型機測試、定型生產、最終服役全部階段的國家。2018年11月6日，殲-20A戰機在第12屆珠海航展上以新塗裝、新編隊、新姿態進行飛行展示。

(中時 )