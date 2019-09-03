原PO拍下照片在臉書「爆笑公社」分享，照片中可見，店家賣的種類相當多，價格也非常親民，包括黃金魚丸、貢丸、魚卵卷、乳酪棒、手工白片（甜不辣）、魚板等等，不過再接著看下去，上頭竟然有一品項叫「手工A片」，一片賣20元，讓原PO嚇得直呼：「媽的貢丸，我沒想到這種東西還有手工，OMG」。

「手工A片」不禁讓網友紛紛揣測「手工A片，是什麼東西」、「看A片不都是在做手工嗎」、「啊…白片是白虎嗎？」、「手工A片應該是現場打的」、「手工豆漿來一份」、「老闆手工下載，手工燒錄嗎」。

不過有在地網友解答「這間店好像在高雄的五甲…」、「白片=甜不辣；A片 =高雄黑輪」、「就手工的黑輪片呀！」。

還有一名網友指出「手工A片由來是，製做黑輪的工廠員工清一色都是聾啞人士，也就是台語的「A告」，工廠位在左營，那個老闆是避免讓自己產品配方洩漏出去，才選擇這樣子的經營模式，之後所有同業都叫它為『A告片仔』，是真的都是手工製作的，所以才會衍生出『手工A片』。」到底由來是如何不得而知，不過據了解「手工A片」就是「手工做的黑輪」。

(中時電子報)