川普推伊朗衛星照洩美機密

美國總統川普上周五推了一張有關伊朗機密簡報的衛星照，分析家懷疑，它來自名為USA-224的美國機密偵察衛星KH-11。據信這枚衛星是美國最機密的資產之一。專家說，川普推了這張衛星照，對中俄等對手來說，或許是意外收穫。

據《商業內幕》（Business Insider）網報導，這些衛星的性能是美國嚴密維護的最高機密，先前有人因為洩露衛星影像而被送入大牢。

「我們有張照片，而我把它公開了，」川普強調，「我絕對有權這麼做。」由於他身為總統，的確有解密的最終權限。

追蹤衛星的荷蘭專家朗布魯克（Marco Langbroek）說，這些高解析度光學衛星就像哈伯太空望遠鏡（Hubble Space Telescope），只不過它們觀察的不是太空，而是地球。

據美國全國公共廣播電台（NPR）報導，川普透過推特公開衛星影像的前一天，伊朗旨在載運衛星上太空的火箭爆炸。而就在上周四的這場爆炸後，相關商用衛星影像也隨著公開。然而，川普所公開的影像和這些影像相比，解析度卻高得多，品質也好多了，以致令專家大吃一驚。

「我從沒看過像這樣的東西，」分析開放原始碼影像的頂尖專家舒莫勒（Dave Schmerler）說， 「我知道（美軍擁有）驚人的能力，但不知道這是什麼。」

而荷蘭電波天文研究所（Netherlands Institute for Radio Astronomy，ASTRON）專業天文學家巴沙（Cees Bassa）是率先指出，這影像很可能來自USA-224衛星的專家之一。

(中時電子報)