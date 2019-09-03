減塑環保成為全球議題，新北市家庭教育中心特與國立台灣科學教育館合作「減塑校園巡迴特展」由淡水區文化國小首度開展。（新北市教育局提供／戴上容新北傳真）

減塑環保成為全球議題，新北市家庭教育中心特與國立台灣科學教育館合作「減塑校園巡迴特展」由淡水區文化國小首度開展。（新北市教育局提供／戴上容新北傳真）

別讓海龜哭泣！海龜卡在鼻子流淚的原兇，竟是手搖杯的塑膠吸管。減塑環保成為全球議題，新北市家庭教育中心特與國立台灣科學教育館合作「減塑校園巡迴特展」由淡水區文化國小首度開展，新北市政府教育副局長黃靜怡表示，人類使用塑膠太便宜、太方便，海洋生物卻慘遭迫害，透過減塑展覽讓大家了解永續環境刻不容緩。

展覽現場，擺放各種廢棄物製成的裝置藝術及海洋垃圾，科教館老師細細解說，海洋生物屍體，常被發現滿肚子人類塑膠製品，並讓學生實際觸摸海洋垃圾，想像海洋生物吞下塑料製品的痛苦。

學生們仔細聆聽並表示，沒想過隨手可得的寶特瓶、塑膠、玩具等對海洋生物有那麼大的危害，以後要叫全家人攜帶環保碗筷和吸管，一起減塑生活。

黃靜怡表示，此次展覽相當特別，重新詮釋日常生活中常見事物，讓學生了解使用塑膠後造成的環境問題，盼喚醒孩子環境保育。

文化國小校方表示，校內也全力推動「減碳課程」，設有小菜園、太陽能板讓學生了解環保議題。5年級林同學表示，最喜歡校內農場，每天觀察菜苗成長非常有趣，自己栽種的菜果特別香甜。

新北市家庭教育中心曹孝元主任補充，減塑特展將巡迴展出，10月7號蘆洲區仁愛國小、11月4日至樹林區大同國小，最終站為11月29日新莊區新泰國小，希望透過校內展覽和體驗學習，讓大家了解愛護地球同時，也降低自身健康風險。

(中時 )