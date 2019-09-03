台南市安平區一棟社區大樓今天清晨4點多發生住戶疑煮食不慎，造成瓦斯氣爆意外，17歲鄭姓兄弟分別為雙手臂5％、前額及頭皮有燒焦2度灼傷、及顏面及脖子10％2度灼傷，兩人意識清楚送醫救治，不過、這場氣爆威力之大，除了8樓該戶窗戶破裂，也殃及緊鄰的7、9、10樓等3戶浴室廁所毀損，一片狼藉。

今天清晨4點29分，台南市消防局災害應變中心接獲民眾報案，安平區健康三街24樓社區大樓疑氣爆，有人受傷，出動20車45人，到場後發現，氣爆戶為8樓9該戶玻璃全部因氣爆造成破碎噴飛，屋內雜物掉落中庭，另外，7樓9、9樓9及10樓9屋內浴廁均有毀損現場，有損失，4點40分控制火勢。

消防人員研判可能是煮食不慎，瓦斯外洩後造成這一場氣爆，8樓9住戶一對17歲鄭姓雙胞胎兄弟頭及手部各約有2度燒燙傷，所幸兩人都意識清楚，自行走上救護車送成大醫院治療。周邊住戶受到氣爆影響，逃出戶外嚇得不敢睡，等到消防人員進一步檢查，確認大樓住戶天然瓦斯並未外洩，大家才鬆一口氣。

(中時 )