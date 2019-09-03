台大校長管中閔在擔任政務官期間涉違法兼職「壹週刊」寫社論，昨天(9/2)遭公懲會判申誡。台大法律系名譽教授賀德芬指出，管中閔身為一名國立大學校長被判「申誡」，不只是台大首例，恐怕更是全台首例。她認為，公懲會最終未判「撤職」，是給管中閔台階下，考驗他有沒有自省能力，「主動請辭」。

聯合報報導，賀德芬說，管中閔當時身為公家單位主管，卻匿名撰文、誇獎自己，是人品瑕疵，公懲會的判決她覺得是「總算有點公道」。

賀德芬說，管中閔恐怕是台灣第一個國立大學校長被記申誡，是台灣學術界的汙點，雖然公懲會最終沒有判處撤職，但她認為這是在考驗管中閔，「建議管主動請辭，留給自己顏面」。

但是，日前公懲會的言詞辯論庭，管中閔的最終陳述再次強調，自己是受媒體邀請投稿，本就不是「職」。既不是「職」，就無「兼職」可言；既非「兼職」，自無「違法」。也在臉書PO文，「人生固有命，天道信無言，青蠅一相點，白璧遂成冤」，隱喻遭到政治迫害。

(中時電子報)