根據《NBC》報導指出，勇士的主場已從甲骨文球館搬遷到舊金山新完工的Chase Center，新球季主場開幕戰場邊最昂貴的票價竟然高達2.4萬美元(折合台幣75萬3千元)，實在是高得嚇死人了。

NBA聯盟公布新球季賽程，勇士主場首戰將是10月25日迎戰里歐納德和保羅喬治領軍的快艇，而兩邊籃框後面的第一排位置賣出4.8萬美元，平均每個位置售價金額高達2.4萬美元，如果加上其他費用9240美元的話，光是這兩張門票就可以賣出5.724萬美元，折合台幣將近180萬元，不是有錢人還真的買不起啊！

此外，勇士板凳席後面的兩個位置，主場開幕戰也賣出了2萬美元的天價，台幣也要62.7萬元，光是看一場比賽就要花那麼多錢。

勇士治從科爾執掌兵符，並且打出好成績以來，甲骨文球場都是全聯盟票價最高的球場，沒想到隨著勇士新主場搬遷至Chase Center，票價更是水漲船高，並沒有因為杜蘭特、伊戈達拉等人離隊後有絲毫影響，因為史提芬柯瑞、克雷湯普生、卓雷蒙格林原有的三巨頭都還在，加上全明星賽身手的羅素，勇士整體戰鬥力依舊是全聯盟頂級之林，也難怪能賣出天價門票。

(中時電子報)