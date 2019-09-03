不科學！66歲張艾嘉解放八字奶 好身材曝光 09:412019/09/03 中時電子報 黃詩淳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 張艾嘉登威尼斯影展紅毯。(圖／達志影像) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 《繼園臺七號》為首部入圍威尼斯影展的華語動畫片。(圖／達志影像) 第76屆威尼斯影展日前已盛大展開，首部入圍威尼斯影展的華語動畫片《繼園臺七號》，於當地時間2日舉行世界首映，為電影配音的張艾嘉、田壯壯等人也走上紅毯，身穿一襲深V連身長裙的張艾嘉，雖然已經66歲，但風韻猶存的她，依舊驚豔全場。 《繼園臺七號》找來張艾嘉、趙薇、吳彥祖、林德信、田壯壯等大咖明星配音，張艾嘉和導演楊凡、田壯壯、林德信一同走上威尼斯影展紅毯，穿著連身長裙的張艾嘉，胸前深V設計，讓八字奶大方見客，配上纖細蠻腰，根本不像66歲身材，仍舊風韻猶存，凍齡外貌令人驚豔不已。 (中時電子報) #威尼斯影展 #張艾嘉 #繼園臺七號 也許您會感興趣 推薦閱讀 HTC 5部VR電影進軍威尼斯影展 趙德胤第4度走紅毯 19:142019/08/30 娛樂 威尼斯影展／波蘭斯基妻子代打 新作映後迴響佳 14:352019/08/31 娛樂 威尼斯影展／暮光女甩酷帥裝甜美 與獵鷹致敬人權鬥士 14:342019/08/31 娛樂 火辣「黑寡婦」紅毯慘遭公開處刑 贅肉身材全曝光 20:002019/08/31 娛樂 趙德胤騎單車威尼斯趴趴走 黃韻玲音樂獲外媒關注 20:022019/08/31 娛樂 《通信網路》宏達電VIVE ORIGINALS五部VR原創，踏上威尼斯紅毯 09:252019/09/01 財經 宏達電威尼斯影展VR影片 11月金馬影展看得到 20:092019/09/01 財經 親切喊張艾嘉「小妹」！齊豫翻唱32年前經典：忐忑有壓力 21:012019/09/01 娛樂 張艾嘉牽線 齊豫楊凡結音緣 04:102019/09/02 娛樂新聞 婦幼商品展周五登場 66家廠商超殺優惠 17:392019/09/02 生活 娛樂熱門新聞 莫文蔚胸前僅2塊布蹦出雪乳 80歲母長這樣網驚呆 - 娛樂 翻臉沈玉琳舊愛？ 楊繡惠嗆：人在做天在看 - 娛樂 陪5男混浴泡溫泉 歐陽娜娜泳裝曝光眾人看傻眼… - 娛樂 獨／乃哥現身地檢署 面無表情墨鏡LOOK - 娛樂 不科學！66歲張艾嘉解放八字奶 好身材曝光 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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