《繼園臺七號》為首部入圍威尼斯影展的華語動畫片。(圖／達志影像)

第76屆威尼斯影展日前已盛大展開，首部入圍威尼斯影展的華語動畫片《繼園臺七號》，於當地時間2日舉行世界首映，為電影配音的張艾嘉、田壯壯等人也走上紅毯，身穿一襲深V連身長裙的張艾嘉，雖然已經66歲，但風韻猶存的她，依舊驚豔全場。

《繼園臺七號》找來張艾嘉、趙薇、吳彥祖、林德信、田壯壯等大咖明星配音，張艾嘉和導演楊凡、田壯壯、林德信一同走上威尼斯影展紅毯，穿著連身長裙的張艾嘉，胸前深V設計，讓八字奶大方見客，配上纖細蠻腰，根本不像66歲身材，仍舊風韻猶存，凍齡外貌令人驚豔不已。

(中時電子報)