憑藉《愛無止盡》勇奪柏林影展金熊獎的知名土耳其裔德國導演法提阿金（Fatih Akın），矚目新作《金手套虐殺事件》將真實連環殺手故事搬上大銀幕，讓他睽違14年再度入圍了柏林影展金熊獎。不過全片近七成在描繪謀殺分屍、性虐、鬥毆等畫面，其血腥暴力尺度之大，在柏林影展首映時不少觀眾感到不適紛紛離席，國際媒體則評價兩極。

《金手套虐殺事件》改編自作家海因茨史重克（Heinz Strunk）同名小說，講述一起發生在德國的駭人真實社會案件。面目醜陋的連環殺手霍卡（Fritz Honka）1970年到1975年間，在金手套酒吧搭訕年長孤單女性並殺害至少4人。導演阿金在訪問中提到，連環殺手霍卡影響了當時德國的所有人，包括還是小學生的他。他的母親甚至會對他說：「小心不要讓霍卡把你抓走。」

電影呈現一種陰暗、恐慌的氛圍，知名評論網IndieWire寫到：「阿金延續了《烈愛天堂》的風格，你甚至能聞到電影自己散發的惡臭。」知名娛樂新聞媒體《好萊塢報導者》則是說：「阿金完整重建了一個連環殺人犯的故事，實在不忍直視電影中令人髮指的細節描述。」法提阿金的作品向來令人意外，不論是幫派、移民、家庭、愛情故事、公路電影、紀錄片，總是挑戰觀眾敏感神經，直視禁忌議題。該片12日上映。

(中時 )