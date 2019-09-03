邱男及友人作案用的武士刀、西瓜刀。（翻攝照片／吳亮賢新北傳真）

昨（2日）深夜，新北市一名54歲的邱姓男子到新莊某羊肉爐店找41歲的李姓前女友談判，不料卻遭其友人痛毆，邱男立刻也找來5名友人助陣，並拿出預藏的武士刀砍殺49歲吳姓男子，造成他全身刀傷，另外48歲的林姓店長及46歲的周姓女子也被打得遍體鱗傷，所幸送醫後皆無生命危險。

據了解，邱男因經常動手毆打李女，造成她身心惶恐，便向邱男提出分手，沒想到邱男心有不甘，得知李女與友人在羊肉爐店聚餐後，立刻衝到現場質問，但對方人多勢眾，邱男慘遭痛毆，便趕緊打電話叫5名友人前來助陣。

過程中邱男及友人更拿出武士刀、西瓜刀砍向吳姓男子，造成他全身刀傷、右小腿穿刺，上前勸阻的林姓店長及周姓女子也慘遭波及，手腳多處瘀傷，經送往東醫院治療後，3人目前皆無生命危險。

警方到場時，邱男及一行人已逃之夭夭，循線追緝後，於今（3日）清晨3時許將邱姓主嫌逮捕到案，訊後將依殺人未遂罪嫌及社維法送辦。

(中時 )