威利與查理手作烘焙坊的蛋黃酥，吃起來十分綿密令人讚不絕口。（陳淑娥攝）

中秋節將屆，應景的月餅大受歡迎，位於台中市北屯的威利與查理手作烘焙坊，推出有特色的蛋黃酥，選用新鮮紅土鹹蛋黃，吃起來沒有腥味；以天然奶油製作酥皮，奶油香不搶味；許多饕客慕名而來，直呼綿密的口感令人銷魂。

業者潘昭穎表示，製作蛋黃酥的食材十分講究，選用古式手法醃製的新鮮紅土鹹蛋黃，口感細緻濃郁且不含腥味，不僅如此，還吃的到整粒蛋黃；更以麥芽取代砂糖，讓紅豆餡綿密不死甜。

潘昭穎說，製作酥皮可以說是蛋黃酥的重頭戲，店家使用天然奶油製作酥皮，經過師傅的專業手藝做出的千層酥皮，淡淡的天然的奶油香不搶味，且蛋黃剛好就包在整粒蛋黃酥正中間，口感均勻，每一口都咬的到蛋黃。

店內蛋黃酥深受消費者青睞是否有撇步？潘昭穎指出，專業就是一直重複做一樣的事，而且做一些別人不曾察覺的事，就像擦蛋黃這個動作，打蛋之後還要過篩，再厚厚一層兩層三層慢慢塗抹。

威利與查理手作烘焙坊是間有溫度的麵包店，潘昭穎表示，小孩翔翔因早產致腦性麻痺，先生侯宗成為了孩子醫藥費，白天上班、晚上在網路接單賣麵包，卻因勞碌而病倒，後來夫妻倆學會調整工作腳步，希望努力做出天然、好吃的產品給顧客享用。

店名：威利與查理手作烘焙坊

電話：04-22333933

營業時間：早上10：00至晚上20：30

地址：台中市北屯區北屯路141號

售價：一盒（8入）360元

(中時 )