前役興奮逆轉勝之後，洋基3日面對出乎意料的狀況，他們慘遭遊騎兵以7-0完封，中斷「連續220場都有得分」的紀錄！洋基超過1年沒有被完封，220場是當代最長的紀錄，早年的紀錄亦是洋基在1930年代創下的308場。遊騎兵左投麥納(Mike Minor)前幾戰被天使打爆，今日異常勇猛。

洋基田中將大6局失2分優質先發，麥納則是7.1局、111球無失分。洋基整場只在首局站上一次三壘，結果一路撐到最後，拿手的全壘打都沒有出現。

遊騎兵雖是弱隊，卻坐擁美聯前幾名的兩位好投手：麥納、藍斯林(Lance Lynn)。洋基不會在季後賽碰到遊騎兵，總教練波恩(Aaron Boone)也不太在意被完封，「每次我們沒得分或是痛打對手，我都會有點意外，因為我們的打線如此強悍。」

至少洋基這一戰還是有好消息，田中將大回復狀況，自責分率略降至4.42。波恩比較擔心的是戰績又被太空人趕上了(90勝)，洋基距離美東王座不遠，接下來必須要衝高勝場數以在季後賽取得主場優勢。「顯然這很重要，我們在主場打得特別好，但我們不會特別在最後一個月調整戰術。」

(中時電子報)