鴻海創辦人郭台銘日前以總顧問身份到青溪總會進行演講，被外界認為郭台銘進攻深藍基本盤，身為青溪總會理事長的藍委廖國棟也被部分成員質疑，廖國棟特別聲明，他身為國民黨員，堅定支持高雄市長韓國瑜，也呼籲別再讓四年前陣前換將的舊事重演，更別讓分裂的憾事再次發生。

廖國棟解釋，青溪總會本次辦理菁英班培訓課程，依秘書處的規劃，原欲透過這次的培訓課程，讓好朋友能夠更了解青溪，對外加強宣揚青溪的理念，具有正面意義。第一天邀請國民黨主席吳敦義致詞，第二天邀請總顧問郭台銘發表「台灣經濟發展之契機與新思維」演講，無外乎是在關心青溪的未來發展。青溪是一個民間社團組織，個別會員的政治立場，總會不會干涉。

廖國棟指出，青溪的理念就是「服務後備袍澤、凝聚後備向心、共創祥和社會、支援後備動員，協力全民國防」。只要能認同這樣精神的人，都歡迎加入青溪這個大家庭。他往後會特別留意這類活動的安排，力求客觀、中立，避免產生不必要的誤會。

廖國棟也強調，他身為中國國民黨的一份子，希望所有黨內同志都能一起留在黨內打拚，一同迎接最艱困的2020年總統大選。他呼籲大家要一起要堅定支持中國國民黨提名總統參選人韓國瑜，別再讓四年前陣前換將的舊事重演，更別讓分裂的憾事再次發生。

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(中時 )