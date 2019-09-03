彰化線西鄉寓埔公園日前驚傳虎頭蜂攻擊國中生事件，其中1人全身上下被瘋狂叮咬傷口超過100處，引起外界格外重視！究竟遇到虎頭蜂時該如何自保及防範，台中市農業局表示，人一旦靠近蜂巢，虎頭蜂就具有攻擊性，若遇1、2隻在外虎頭蜂，原則上不要刻意揮趕，冷靜大步走避即可。

台中市農業局副局長蔡勇勝指出，虎頭蜂是大自然界的生物，如果在山區等人煙稀少地方看見虎頭蜂巢，冷靜離開千萬不要靠近，否則虎頭蜂誤判你具敵意，就會蜂擁而上螫叮；若在一般住家周邊發現蜂巢，影響到日常生活環境，應立即通報相關單位進行拆除，以確保生命安全。

台中市消防局清水分隊長李震雁說，遇到虎頭蜂攻擊，要用衣物或帽子護住頭部，盡量壓低身體、順風跑離現場；如防護不及，在無安全顧慮現況下，迅速鑽入密茅草或密箭竹叢中躲避，等待蜂群離開後，遠離現場是唯一避免遭攻擊的方法。

光田綜合醫院急診醫學部主治醫師高正國指出，前往戶外山區注意穿著，宜著淺色長袖衣褲，勿噴香水，若遇虎頭蜂，未遭攻擊時應冷靜觀察，勿大力揮趕引起攻擊，並應冷靜快速走避，若不慎被蜂蜇後，建議立即就醫，可以乾淨清水沖洗傷口，冰敷可減輕疼痛，但勿因此而延誤就醫！

(中時 )