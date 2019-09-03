網友留言。（摘自批踢踢網頁）

國民黨2020總統提名參選人韓國瑜，1日到彰化走訪8個宮廟，第一站將來到鹿港鎮天后宮參拜媽祖，但要外出接受聯訪時，韓恰巧與媽祖的乩身入廟相遇，導致現場一團混亂，媽祖的乩身當場昏倒。據綠媒報導，媽祖的乩身認為這是因為媽祖生氣了。綠媒這樣的報導，讓網友看不下去了，直喊NCC要不要查辦這種亂用怪力亂神的報導？

韓國瑜日前至彰化鹿港鎮天后宮參拜媽祖，一進場就受到大批熱情的民眾簇擁，現場湧入上千民眾，擠得水洩不通，兩旁「凍蒜！」聲不斷，由於人潮推擠，引發司儀喝斥現場媒體與民眾，要求維持秩序，韓國瑜才進入廟內進行參香、三獻禮儀式。

據《三立新聞網》報導，韓國瑜正要從廟裡出來聯訪，當時媽祖的乩身也要入廟，由於人潮過於擁擠，場面失控，媽祖的乩身當場昏倒。事後，媽祖的乩身接受《三立新聞》的採訪表示，當時媽祖要入廟入到一半，結果大批熱情的民眾，這樣推擠，祂沒有辦法入廟，才生氣退駕。且現場還有小朋友差點遇到危險，媽祖為防意外發生，因而先退駕。

對於綠媒的報導，批踢踢網友看不下去，表示「呵呵，英粉看到綠媒做這種新聞居然高潮，還會護航三立呢！笑死，真的自己人」、「國民黨風水破！魚死網破媽祖乩身退駕」、「有台灣價值不用」，也有其他網友表示，「照這種邏輯…路口狗狗相相好…不就是總統府有好事來了」、「我們還是神權國家嗎」？

對照此例，之前《中天新聞》在2月18日新聞報導出現標題「異相？！三市長合體 天空出現『鳳凰展翅』雲朵」，NCC委員會認為，內容違反《衛廣法》第27條第3項第3款「公序良俗」，與第4款「事實查證」規定，裁處40萬元。

(中時電子報)