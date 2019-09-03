國民黨去年九合一選舉贏下15個縣市，前景看好，未料，不到半年時間，國民黨面臨分裂危機，國民黨總統參選人韓國瑜民調也逐漸走下坡。有網友問及「國民黨這一局到底怎麼玩成這樣的？」其中有人回文稱兩個條件是關鍵，因此才有後面一連串的鬧劇，「民進黨本來一手逆風牌，但對方猛自爆」。對於這番言論，引發諸多議論，有網友認為「也還好啦！民進黨要開始爆爛，看戲囉！」。

網友sean12345678在PTT發表「國民黨這一局到底怎麼玩成這樣的？」一文，並表示明明就一片大好情勢，到底是怎麼演變成這樣的局面？他說之前根本就是躺著選，民進黨立委席次保10都是問題，更別說總統選舉，現在反而是國民黨在焦慮憂心，完全大逆轉啊！

對此，有網友回文分析道，選舉就是藍、中間以及綠，扣除深藍深綠，想要贏的方法就是一、提高你的投票率；二、讓對方陣營的投票率降低；三、拉攏中間票，有的時候不是比誰更強，而是比誰更不被討厭。

他認為韓國瑜的死穴一直就是落跑市長，所有的荒腔走板都是從這裡開始，金身一破，所有的小傷害都會扣血，而且很難補血。他說在2、3月時，韓的聲勢雖然大，但只要兩個條件不成立都不會有他參選的空間，包括一、吳敦義儘快照程序辦理初選，不要放話有人可以被動參選以及韓自己不起心動念。未料，這兩個條件都成立了，「才有後面一連串的鬧劇」。他認為只能說天佑民進黨，本來一手逆風牌，但對方猛自爆。

對於該網友評論，網友紛紛諷刺表示「也還好啦！民進黨要開始爆爛，看戲囉！」、「吳敦義要負很大責任」、「誤判情勢」、「不爭取中間選民死路一條」、「太多人想選，大老們各自算計」、「每個人都想趁機撿便宜」。

(中時電子報)