李武龍（左）關懷在地弱勢團體，購買瑞復益智中心院生所製月餅捐贈伊甸蒲公英台南職重中心。（翻攝照片／劉秀芬台南傳真）

台南市立委第二選區選舉，國民黨6月26日正式提名唯一表態參選的中生代李武龍出征，民進黨5月23日也公告提名剛贏得立委補選的郭國文參選，雖然第二選區基本盤綠大於藍，但藍營李武龍家族地方勢力雄厚，有別於謝龍介空降參選屢被質疑，然近月來藍營換瑜議題紛紛擾擾，對選情不無影響。

第二選區包括七股、佳里、麻豆、官田、善化、大內、玉井、楠西、西港、安定、山上、左鎮、南化等共13區，新化、新市大區被分到第四選區，新納入官田選區，第二選區人口變少，基本盤還是綠大於藍，麻豆、佳里、善化3區是勝負關鍵。

由於3月立委補選時藍營有韓流加持，郭國文在前行政院長賴清德拚命輔選下，只小贏謝龍介3000多票，證明藍營打的「國瑜牌」、銷售農漁產品訴求，成功帶起不少話題。反觀民進黨，派系分裂大綠小綠吵不停，英係賴係似乎心結難解，多少會影響選票。

李武龍還不到30歲就曾當選台南縣第15屆議員，有充分政治歷練，後來投身商界，在炳翰機構擔任副總經理，2017年出任南縣區漁會理事長，在地方基層有一定實力，近年推動多項漁會業務，評價不錯，可說是十分接地氣，對民進黨頗有威脅。

台南市長黃偉哲談到台南立委選舉時，曾對第二選區選情感到憂心。已退出民進黨的台南市議長郭信良曾說，李武龍當過議員，也是現任的漁會理事長，其父親李和順在地方扎根很深，而立委補選民進黨郭國文僅是小贏，上次以無黨參選的陳筱諭，其母親郭秀珠和李和順是世交，其選票是否轉移值得注意。

郭國文黨選後，除北上開會，地方大小事幾乎有空必到，加上搭配中央資源，不管是台南市長促銷農產行程、農委會主委南下勘災視察，甚至蔡英文總統拜廟行程，都可見郭國文身影，曝光率爆表。

李武龍在農曆7月則鴨子划水，積極跑攤擺訪基層，9月月文宣出爐，主打民生主題「人民嘸驚苦，只經夭腹肚。」強調為故鄉服務，拉攏在地農漁民選票，各大路口看板也紛紛立起，位於麻豆新生南路的競選總部近日也將開張，顯示出衝刺的決心。

(中時 )