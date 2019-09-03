林佳新在王定宇臉書留言被綠粉嗆「好了啦，好好種菜你只是菜農」，林佳新回嗆「看不起種菜的？民進黨看樣子還是不知道敗在哪」。(王定宇臉書)

高雄市長韓國瑜昨日在直播說，他的立場非常清楚，保護中華民國、愛惜台灣人、反對台獨；韓國瑜也直言，如果與他理念不同，歡迎去投給他敵對的候選人。民進黨立委王定宇在臉書說，根據中共的「反分裂法」或是中共長期的作為，「中華民國派」和「台灣派」這些票絕對都不能投「韓導」。網友酸「王大立委有時間在蹭韓，不如去幫幫你們台南的柚農去賣柚子吧，柚農會感謝你的。」

民進黨立委王定宇說，根據中共的「反分裂法」或是中共長期的作為，下列主張...「中華民國不屬於中華人民共和國」，「中華民國是一個主權獨立的國家」，「台灣是一個主權獨立的國家」。

王定宇說，「二個中國」和「台灣國」都是分裂「國家」的「台獨」。所以...韓導...「中華民國派」和「台灣派」這些票絕對都不能投你，投你就對不起你向中共的表忠了！支持「一中同表」、「同屬一中」、「一個中國」、「一國二制」的，請投韓國瑜！

菜農林佳新跑去王定宇臉書留言與綠粉大戰，並在自己臉書發文「王定宇，你是領中華民國薪水還是中共薪水啦！！！根據中共.......根據中共長期....根據中共主張........你怎只會根據中共看中華民國啊，王定宇委員？#能不能用中華民國主張給我們看一下阿，領中華民國薪水，說一下『中華民國』四個字很難嗎？」

網友在林佳新發文底下留言「王大立委有時間在蹭韓，不如去幫幫你們台南的柚農去賣柚子吧，柚農會感謝你的」、「為什麼他那麼愛中共啊？」、「王定宇這種發言是不是內亂外患罪啊？」、「中共說什麼他通通認同.....普遍綠綠也是....」、「偶是台南人，偶是農民，偶討厭冥禁洞，偶們全家七票都是韓總統的」。

林佳新在王定宇臉書留言被綠粉嗆「好了啦，好好種菜你只是菜農」，林佳新回嗆「看不起種菜的？民進黨看樣子還是不知道敗在哪」。

(中時電子報)