大陸央視網昨天深夜發布「快評」強調，過去兩天，少數香港激進示威者再次違法集結。一些人大肆破壞公共設施，甚至罔顧公眾安全，多地縱火，嚴重影響香港社會安寧；還有一些人在光天化日下圍毆乘客和不同意見人士，製造「黑色恐怖」。8月31日，更有一些暴徒竟然向建築物和警方投擲汽油彈。這些暴力亂港分子企圖鋌而走險，火中取栗，甚至以恐怖性質的暴行恫嚇、綁架沉默的大多數，以達到其不可告人的目的。這種明火執仗、挑戰文明底線的倒行逆施，必須依法嚴懲，露頭就打！

快評指出，香港絕不能成為暴力分子的天堂。持續升級的暴力活動正威脅著每一個香港市民的安危。在此危急時刻，止暴制亂是香港的當務之急。廣大民眾已經對暴力亂港分子的胡作非為看夠了、受夠了！

快評認為，面對暴力亂港分子日益猖獗的暴行，特區政府和香港警隊正在順應民意，實施有力的打擊措施。近日，香港警隊抓捕多名「反中亂港」分子頭目。8月31日又拘捕上百名涉嫌犯罪的暴徒。一系列專業有效的執法行動，都是對暴力行為最有力的還擊，也是對暴力亂港分子強有力的震懾。 善有善報，惡有惡報。任何膽敢踐踏法治底線，甚至帶有恐怖性質的暴力活動，都將得到應有的回報。

快評強調，在此危急關頭，香港市民更要團結一心、敢於向暴力說不。要以更加堅定的態度、堅實的行動挺特首、挺政府、挺警隊，壯大「止暴制亂、恢復秩序」的正義力量，讓香港不再蒙塵受辱下去。

(中時 )