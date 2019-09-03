大陸浙江杭州市日前發生女子內褲失竊案，人妻2件蕾絲內褲被偷走後，又在曬衣架看到一張低俗又挑逗的紙條，內容寫著「這麼性感的蕾絲內褲啊！看來妳很XXX」、「可以找我」、「I love you」、「真的好喜歡妳」、「一定是個大美女」、「妳寂寞嗎？」甚至還留下「微信」，稱可以加他聊天，嚇得趕緊告訴丈夫報警處理。後來人妻丈夫逮到竊賊，警方依竊盜、騷擾罪名將他行政拘留。

色男的表白字條充滿挑逗。（圖／摘自微信）

綜合陸媒報導，竊賊偷走人妻的內褲後，寂寞難耐、日日夜夜幻想穿該內褲女子模樣，便在曬衣架夾著一張低俗的紙條示愛。

人妻看到紙條後，嚇得告訴丈夫， 同時報警，夫妻倆就時常盯著監視器，希望能早日逮捕嫌犯，上月23日凌晨2點被門外的聲音驚醒，趕緊查看監視器，果然發現曬衣架站著一名赤裸上身的男子，於是衝出去將人逮住架住，當場人贓俱獲。

色男事後向警方坦承，自己前幾天半夜睡不著覺，就獨自一人沿著村道閒逛，意外發現一戶曬衣架上曬了女性內衣褲，突然產生邪念，將2條蕾絲內褲偷回家，不料後來日日夜夜幻想內褲女主人的模樣，才會寫張紙條表明心意，但遲遲未回覆，才會又想偷原味內褲解相思，但卻被逮個正著。

(中時電子報)