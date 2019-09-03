美國之音今天報導，美國亞利桑那州立大學大學部9名大陸籍學生，日前在洛杉磯機場入境時遭拒。該校表示，聯邦政府尚未回復學校的請求，說明該等校學生被拒入境的原因。

亞利桑那州立大學發言人霍維爾（Bret Hovell）2日對美國之音表示，學校已經就此事致信美國國務卿蓬佩奧和國土安全部副部長麥卡勒，但尚未收到回復。

「我們還沒有得到聯邦政府的正式或非正式回應，說明為什麼會這樣」，霍維爾表示。

亞利桑那州立大學8月30日在聲明中稱，該校9名大陸學生被海關拒絕入境。他們被告知需要自行支付機票返回大陸，否則將面臨5年內不得入境美國的禁令。

美國海關和邊境保護局未詳細闡述這些學生被拒絕入境的原因。該機構8月30日發表的聲明稱，「基於入關檢查中發現的資訊，這些大陸學生被認為不可入境美國」。

有媒體報導稱，被拒入境的原因是因為學術不端。但學校表示，海關人員並未表示這與學術不端有關。

霍維爾說：「我們非常認真地對待這些（學術不端）問題。在這種情況下，所有學生在學術上都有資格返回亞利桑那州立大學。」

霍維爾稱，這些學生不是同一個專業的，有一些是商業管理學生，還有一些工科學生，難以從專業探得緣由。

據悉，當時這9名大陸留學生計畫返校開始秋季學期，其中有人將在本學期畢業。

霍維爾表示，雖然這些學生身在大陸，但該校許多教授正給予他們輔導，他們還可以通過線上學習堅持學業。

(中時 )