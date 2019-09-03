李小姐(陳志賢攝)

藝人徐乃麟糾紛不斷！徐因豪宅賭場案，指控友人楊強蓉妨害名譽，今早才到台北地檢署出庭，但不到半小時，1名自稱是徐在北京投資事業遭詐騙，從上海返台的李姓被害人，也到北檢召開記者會，她痛批徐說謊，並控告徐詐欺。

李小姐說，她跟台灣大龍蝦公司投資北京「中弘天下(北京)文化交流有限公司」，徐乃麟是擁有大龍蝦公司40％股權的股東，事後中弘天下公司虧損，她懷疑遭徐及大龍蝦公司詐騙。

台商控藝人徐乃麟詐欺。(陳志賢攝)

李女要求徐乃麟提供投資北京燒光1至2億的金流，並要求徐乃麟對受騙受傷的夥伴負責任、說明白。

(中時 )