大陸投資惹糾紛 徐乃麟被台商控詐欺 10:262019/09/03 中時 陳志賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 李小姐出示證據(陳志賢攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 李小姐(陳志賢攝) 藝人徐乃麟糾紛不斷！徐因豪宅賭場案，指控友人楊強蓉妨害名譽，今早才到台北地檢署出庭，但不到半小時，1名自稱是徐在北京投資事業遭詐騙，從上海返台的李姓被害人，也到北檢召開記者會，她痛批徐說謊，並控告徐詐欺。 李小姐說，她跟台灣大龍蝦公司投資北京「中弘天下(北京)文化交流有限公司」，徐乃麟是擁有大龍蝦公司40％股權的股東，事後中弘天下公司虧損，她懷疑遭徐及大龍蝦公司詐騙。 台商控藝人徐乃麟詐欺。(陳志賢攝) 李女要求徐乃麟提供投資北京燒光1至2億的金流，並要求徐乃麟對受騙受傷的夥伴負責任、說明白。 (中時 ) #公司 #徐乃麟 #北京 #投資 #龍蝦 也許您會感興趣 推薦閱讀 航空業3年罷工3次 學者籲7天預告期 11:392019/08/30 生活 租徐乃麟內湖豪宅當賭場還詐賭 2女判刑 21:312019/08/30 社會 永續經營當道 公司治理為首 14:512019/09/02 財經 徐乃麟衰事又纏身 「她」預告明早將按鈴控告 19:172019/09/02 娛樂 高雄特貿三招商 6組人馬領標 04:102019/09/03 財經要聞 陸股跌深醞釀反彈 法人：留意內需消費股買點 04:102019/09/03 投資理財 國銀推智能理財 搶攻小資族 04:102019/09/03 投資理財 《經濟》國發基金創業天使投資額度加碼10億元 07:452019/09/03 財經 遭控詐賭 徐乃麟告妨害名譽出庭 09:432019/09/03 社會 獨／乃哥現身地檢署 面無表情墨鏡LOOK 10:022019/09/03 娛樂 社會熱門新聞 擁12輛超跑攏是假 超跑少年父子吸金27億起訴 - 社會 1人吃喜酒包3600 離場接到新娘電話他傻眼 - 社會 妳寂寞嗎？偷人妻原味內褲 留表白紙條慘了 - 社會 嫁變態夫淪性奴10年 人妻泣：他愛看男人上我 - 社會 直播與男網肉體交疊 G胸女大生「躺著賺」慘了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。