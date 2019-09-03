清秀女5樓陽台抽菸墜樓 幸運卡4樓獲救 10:342019/09/03 中時 許家寧 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 基隆妙齡女子在頂樓抽菸疑不慎墜樓，受困水塔。（基隆市消防局提供／許家寧機從傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 墜樓女子意識清楚、手腳有多處擦挫傷。（基隆市消防局提供／許家寧機從傳真） 墜樓女子被送醫救治，沒有生命危險。（許家寧攝） 基隆孝一路1名20多歲的女子，上午8點多在5樓陽台抽菸時不明原因墜樓，幸運摔進4樓的水塔旁，不斷發出哀號求救，有民眾見狀急忙報警，消防隊花了一番功夫，才順利將女子脫困送醫，所幸她意識清醒，手腳有多處擦挫傷，沒有生命危險。 年約20多歲、長相俊秀的女傷者自述，原本坐在頂樓陽台抽菸，結果一不小心跌下來，才會受困水塔，現在右腳還有點痛，女子送醫時仍苦中作樂，說自己長得「帥！」對此，仁愛分隊呼籲，民眾在高處抽菸，應注意自身安全，避免分心不慎墜樓。 ★中時電子報關心您：吸菸有害健康！ (中時 ) #陽台 #抽菸 #女子 #水塔 #民眾 也許您會感興趣 推薦閱讀 國民黨民眾服務社贈書包給貧童 14:272019/08/30 社會 古代女子戴戒指竟是要逃避這害羞事 11:302019/09/01 歷史 古代女子被處這刑 不痛卻沒臉見人 13:302019/09/01 歷史 色男「侵門踏戶」性侵少女被判緩刑 09:022019/09/01 社會 夫妻口角 BMW男蛇行撞3機車洩憤 13:052019/09/01 社會 中職》日棒球女子團體來開球 最愛珍奶、芒果 18:042019/09/01 體育 被騙赴韓圓星夢 洋妞遭囚禁逼下海 13:182019/09/02 時事 噁男熊抱襲胸妙齡女只判2個月 網酸：hen賺 13:532019/09/02 社會 社會熱門新聞 擁12輛超跑攏是假 超跑少年父子吸金27億起訴 - 社會 1人吃喜酒包3600 離場接到新娘電話他傻眼 - 社會 妳寂寞嗎？偷人妻原味內褲 留表白紙條慘了 - 社會 嫁變態夫淪性奴10年 人妻泣：他愛看男人上我 - 社會 直播與男網肉體交疊 G胸女大生「躺著賺」慘了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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