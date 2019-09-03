墜樓女子意識清楚、手腳有多處擦挫傷。（基隆市消防局提供／許家寧機從傳真）

墜樓女子被送醫救治，沒有生命危險。（許家寧攝）

基隆孝一路1名20多歲的女子，上午8點多在5樓陽台抽菸時不明原因墜樓，幸運摔進4樓的水塔旁，不斷發出哀號求救，有民眾見狀急忙報警，消防隊花了一番功夫，才順利將女子脫困送醫，所幸她意識清醒，手腳有多處擦挫傷，沒有生命危險。

年約20多歲、長相俊秀的女傷者自述，原本坐在頂樓陽台抽菸，結果一不小心跌下來，才會受困水塔，現在右腳還有點痛，女子送醫時仍苦中作樂，說自己長得「帥！」對此，仁愛分隊呼籲，民眾在高處抽菸，應注意自身安全，避免分心不慎墜樓。

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(中時 )