李承翰的姐夫手持牌位走在最前面，後方依序是李承翰的父母和姐姐、外甥，一家人神情相當感傷。（呂妍庭攝）

郭台銘一一向遺眷致意。（呂妍庭攝）

勇警李承翰入祀忠烈祠 郭台銘到場致意

日前在火車上與情緒失控民眾搏鬥，不幸傷重身亡的鐵路警察李承翰今3日入祀忠烈祠，市長黃敏惠率各界親臨主祭，鴻海創辦人郭台銘也現身陪祭，並一路陪同家屬護送李承翰的牌位到忠烈祠內安座，場面莊嚴哀戚，李承翰的家人面露哀傷，李母更數度拭淚，讓人看了為之鼻酸。

今上午8點40分，嘉義市政府在射日塔一樓忠烈祠隆重舉行「嘉義市各界108年秋祭陣亡將士、因公殉職烈士暨李承翰烈士入祀大典」，黃敏惠親臨主祭，市府各局處首長、學校、軍警單位等各界，以及烈士遺眷約200餘人都到場與祭、觀禮，郭台銘更提前一晚就到嘉義入住，8點20分不到就抵達會場等待親屬抵達，並以場面不適合，婉拒受訪。

儀式開始前，李承翰的姐夫手持牌位走在最前面，後方依序是李承翰的父母和姐姐、外甥，一家人神情相當感傷，黃敏惠、郭台銘等一行人在後，沿著參道護送李烈士牌位至忠烈祠內安座，安座儀式結束後，黃敏惠依禮上香、獻花、獻果，隨後朗讀祭文，包括李母、黃敏惠都不禁紅了眼眶。

儀式結束後，黃敏惠、郭台銘一一向所有遺眷致意後才離去，等現場人群散去，李家人上前觀看李承翰的牌位，李母還叫小孩子要叫「舅舅」，全家人的表情五味雜陳，李父更是從頭到尾不發一語，僅偶爾發出嘆息聲。

勇警李承翰從小立志投身警界，放棄就讀名校，民國101年錄取台灣警察專科學校，103年6月以優異成績畢業並通過警察特考，同年10月以第一志願分發鐵路警察局，為照顧年邁雙親，選擇返鄉服務，因主動熱忱，績效優良，屢獲表揚，卻在108年7月3日服勤時，前往台鐵152次列車處理補票糾紛，因兇嫌突亮出利刃攻擊，為顧及旅客安全與考量車廂密閉空間，李承翰選擇徒手制伏兇嫌，不幸在搏鬥過程中，遭刺傷左腹傷及內臟大量出血，但他直到倒下最後一刻仍緊握歹徒的手不放鬆，最後因傷勢過重，因公殉職，壯烈成仁。

「嘉義市各界108年秋祭陣亡將士、因公殉職烈士暨李承翰烈士入祀大典」，黃敏惠親臨主祭。（呂妍庭攝）

郭台銘更提前一晚就到嘉義入住，8點20分不到就抵達會場等待親屬抵達。（呂妍庭攝）

李母數度拭淚，讓人看了為之鼻酸。（呂妍庭攝）

(中時 )