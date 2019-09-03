司法院公懲會就台大校長管中閔先前擔任公職期間，接受壹週刊邀稿遭監察院彈劾一案作成申誡判決，雖然管中閔盼法庭上不要揭露他的社會活動，但判決資料出爐後，管中閔過去匿名為媒體撰寫的社論也跟著曝光。

公懲會在判決理由中舉例指出，管中閔在壹週刊693期議論政府調漲基本工資一案時說「陳冲離任後，人走茶涼，繼任的江宜樺院長在當時經濟成長仍未達標的情況下，於2014年四月調漲了基本工資。此舉推翻了陳冲當初所訂的執行條件，也是政府失信之始。」

另外，2014年12月8日，國民黨在地方公職人員選舉中敗選，江宜樺去職，由副院長毛治國組閣。管中閔當時在壹週刊第709期社論中寫下「由最該一同負責的副院長毛治國組閣；而新的內閣中，較大的變動只有原政務委員鄧振中與原經濟部長杜紫軍對調。這種換頭不換身的改組似乎暗指，政策績效只是院長一人的責任，換了院長一切問題都可迎刃而解。」

對於管中閔匿名針砭時政，遭監察院大動作彈劾及公懲會申誡，台大自主聯盟痛批政府動用國家機器迫害人權，踐踏司法公正與一介書生之言論自由。判決也引起網友議論，紛紛留言回應「讀書人的風骨，放在任何一個時代都是鏗鏘有聲」、「真正憂國憂民不分藍綠針砭時政的學者被羞辱至此，這就是台灣的民主」、「到底違反甚麼法律？？」、「匿名針貶時政也不行？民主退步黨要退步到明朝嗎？」

(中時電子報)