比賽白熱化時身為球迷難免會激動，但要是像這位老兄一樣「激動」，那可真是太驚悚了！據《太陽報》報導，有一名男子在比賽進行當中突然從3樓看台墜下，還壓倒了一名13歲女孩，嚇壞了正在觀看球賽的其他民眾。這驚險的畫面也剛好被轉播同步播出。

巴西聖保羅莫倫比(Morumbi)體育館，近日舉行一場足球賽，但一名23歲男子卻在球賽過程中，當場從3樓看台墜下，還直接壓倒一名13歲少女，隨後兩人皆被送醫急救，所幸兩人都無生命危險。

男子的母親回憶當時的情況，她說突然接到兒子女友的電話，並且告訴她在網路上看見有人從3樓墜下，她試著打電話聯絡男友，最後卻是陌生人接起電話並告訴她墜下的就是她男友。雖然當時只有幾分鐘的通話但是她們都嚇壞了。

所幸這嚇人的畫面並沒有造成什麼遺憾，僅有男子可能有一點骨折現象須住院觀察。

(中時電子報)