因掏空太電案被判三年入監執行，卻在今年已經兩度申請假釋遭駁回的前太平洋電信電纜公司董事長孫道存，目前還在等待10月再度提出申請假釋，希望能重獲自由。但他卻被指控，涉嫌挪用基金會公款當訴訟費，今天上午遭台北地檢署依照侵占罪起訴。

孫道存於2016年被行政執行署追討擔任太研科技負責人時逃漏貨物稅與罰鍰共高達1.2億多元，新北分署追不到稅於是向新北地院聲請管收孫道存，一直哭窮的孫道存眼見要因欠稅鋃鐺入獄，火速向外救援，2小時內火速繳清1.2億元，繳納金額與速度打破行政執行署紀錄。

檢調卻發現，孫交給新北分署繳稅的錢，疑似挪用自太電子公司甚至是孫公司，為釐清其中是否涉嫌不法，檢調曾在去年9月與今年6月，提訊孫道存，也在去年約談子公司負責人、財務主管等6人，追查是否涉及背信刑責。今天確定將孫以侵占罪起訴。

孫道存因掏空公司200億元被判刑3年入監，目前在桃園八德外役監服刑，孫繼今年3月首次聲請假釋被駁回後，7月初再度提出假釋聲請，並獲初審通過，但矯正署召開假釋審查會複審，再次駁回他的申請案，孫道存依規定要等10月才可第3次提出申請。

據悉，矯正署駁回孫道存的理由，與首次駁回的理由相同，審酌孫涉掏空案，犯行情節重大、「犯後表現」及「再犯風險」，認為孫尚不符假釋條件。

(中時電子報)