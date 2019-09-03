國民黨面臨，鴻海集團創辦人郭台銘、前立法院長王金平脫黨參選危機，親綠輿論與民調屢現「捧郭」風向。台北市議員王鴻薇直言，綠營現在不斷捧郭，等郭真出來選，他們是絕不會手軟的！不僅將攻擊郭的財富，據他所了解，相關資料也都已經準備好了，「蘇貞昌絕對不是吃素的！」

王鴻薇在政論節目表示，其實總統蔡英文與台北市長柯文哲早已鬧翻了，所以現在兩人同框，不是「相敬如冰」，就是「貌合神離」；若2020柯自己不出來選而是支持郭出來選，那就是給蔡的一份最大好禮。

王鴻薇強調，在「三角督」狀況下，對韓國瑜負面影響最大的，當然還是郭台銘出來選。綠營看似捧郭，但只要郭真出來選，綠營對付他是不會手軟的！他必須要勸告郭，該思考的除了參選會不會保送蔡英文，更該想想蔡對自己絕不會手軟，這點從近來媒體報導屢將郭與金錢畫上等號，就可看出。

不僅如此，王鴻薇更指出，林錫耀就是掌管整個民進黨主要選舉策略的重要人物，他也說「不能小看郭台銘，有錢能使鬼推磨」，可見民進黨的競選主軸，就是「你有錢」、「你有錢能做任何事，無論好事壞事」。王警告，現在拱郭聲浪看似盛大，但就他們內部所了解，相關資料民進黨都有掌握，「不要忘記，蘇貞昌絕對不是吃素的！」

(中時電子報)