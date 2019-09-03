陳致中臉書。（摘自陳致中臉書）

國民黨總統參選人韓國瑜對於近日的黑韓和換瑜傳聞，終於不再忍讓，親上火線反擊，更要「支持台獨請去投蔡英文，我不要你的選票」，沒想到這句話遭到民進黨高雄市議員陳致中有意大做文章，表示「支持一中終統請投韓國瑜」，台灣人也不要這種選票。

對於國民黨密謀換瑜傳聞，韓國瑜日前在臉書直播中表示，除非國民黨腦袋進水，否則是不可能的！韓國瑜反問，「國台辦有投票權嗎？」2020總統大選是由台澎金馬民眾投票，而自己的立場非常清楚，保護中華民國、愛惜台灣人，反對台獨；蔡英文則是支持台獨、消滅中華民國，「拜託支持台獨的人去投蔡英文，我不要這個選票」。

韓國瑜重申，絕對不接受香港、澳門一國兩制，中華民國有自己的憲法，希望兩岸和平交流、發大財，他會告訴2300萬民眾，如果你要保護中華民國、不要一國兩制，就請你給韓國瑜一個機會。韓國瑜更強調，自己跟蔡英文的路線完全不一樣，請台灣民眾擦亮眼睛，共同來決定下一任總統是誰，中華民國、台灣要走哪條路線、方向，這是負責任的總統候選人應該有態度。

不過，韓國瑜這句「拜託支持台獨的人去投蔡英文，我不要這個選票」。讓陳致中非常有意見的樣子，只見陳在臉書大做文章表示，「韓國瑜開嗆：支持台獨請投蔡英文，不要你的票。我們要回送一句，支持一中終統請投韓國瑜，台灣人也不要你這種披著反一國兩制的羊皮卻跟北京中聯辦沆瀣一氣的中國騙子狼」！

(中時電子報)