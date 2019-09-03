根據美國媒體報導指出，保羅確實是目前全聯盟最頂級的控球後衛，而且數據也顯示他是NBA史上最佳前五名的控衛，但整體狀態開始衰退的他，恐怕晚節不保。

美國球迷花費心思想要為保羅正名，透過統計數據來突顯他的價值。保羅的助攻與失誤比是4.1，NBA史上助攻王史塔克頓為3.72。保羅的助攻率47.2%，失誤率為13%，兩者之間的正負值為34.2%，史塔克頓也只不過是29.4%。

保羅在所有控衛的效率值25.7%，排名第二是「魔術」強生的24.1%；保羅每場正規賽48分的勝利貢獻值24.9%，魔術強生22.5%。

保羅平均100次攻擊可得到122分，魔術強生與史塔克頓也只不過是104分；保羅的BPM值(每100回合表現正負值)為7.5，魔術強生7.2。保羅巔峰時期場均23分、11助攻、6助攻與3抄截，PER值高達28.3。

如果以這些數據來看，保羅的確可以擠進史上最佳前五控衛，但保羅最近幾年的各項數據都在下滑，加上他喜歡抱怨，又被貼上打球很髒的標籤，因此他在球迷的心中總是留下不良形象，如果無法扭轉劣勢的話，恐怕晚節不保。

(中時電子報)