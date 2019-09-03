謝淑薇與捷克搭檔史崔可娃（Barbora Strýcová）今於美網女雙16強對決烏克蘭齊辰諾珂（Lyudmyla Kichenok）與拉脫維亞奧斯塔潘珂（Jeļena Ostapenko），謝淑薇首盤喊暫停包紮大腿，惜負傷奮戰仍以4比6、3比6落敗，無緣8強。

女雙出局，謝淑薇今年四大賽征途也告一段落。她在本屆美網女單打入第2輪，可惜沒能再添1勝寫個人美網新猷，與胞弟謝政鵬的混雙於首輪出局，而和史崔可娃挾著溫布頓冠軍的頭銜而來，可惜以止步16強作收。

然而，謝淑薇和史崔可娃在美網期間，先獲女子職網總會（WTA）宣布率先取得年終總決賽門票的好消息，而謝淑薇今年在四大賽女單全都取得種子，也都闖過頭關，都創個人生涯紀錄，也是成果豐碩的一個賽季。

謝淑薇與史崔可娃今天一開賽就與對手互破發球局，謝淑薇包紮大腿後續戰，雙方互破態勢不變，首盤10局就有7次破發，可惜台捷配雖然力挽盤末點，還是無奈讓出首盤。次盤雙方發球回穩，總共只出現過1個破發點，未料就是台捷配遭開局破發，一路追趕仍無力扭轉，於16強止步。

(中時電子報)