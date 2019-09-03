台科大舉辦「數位水墨寫真展」，現場展出40多件台科大駐校藝術家傅金福老師(圖)的數位水墨作品。（台科大提供）

台科大舉辦數位水墨寫真展覽，(圖左起)台師大梁秀中教授、台師大校長吳正己、駐校藝術家傅金福、台科大校長廖慶榮、台科大副校長莊榮輝蒞臨開幕典禮。（台科大提供）

不用毛筆也能創作水墨畫！台科大舉辦「數位水墨寫真展」，現場展出40多件台科大駐校藝術家傅金福老師的數位水墨作品，藉由獨特的數位創作方式，利用電腦軟體繪圖，在攝影照片上疊加水墨畫筆觸風格，將台灣各地美景相片轉化為一幅幅水墨畫作，展現東方藝術之美。

台科大駐校藝術家傅金福，畢業於台師大美術系，長期從事藝術創作工作，曾擔任職業攝影師、美術設計、美術教師等相關工作。為鼓勵師生多元藝術創作，台科大特別邀請傅金福老師展示數位與傳統藝術結合的成果，台科大校長廖慶榮、台師大校長吳正己也親自蒞臨展覽開幕式。

台科大表示，展覽現場共展出43件台科大駐校藝術家傅金福老師的作品，包含《孔雀紫藤圖》、《三芝梯田.秋收圖》等，作品取材自日月潭孔雀園、三芝梯田、新山的夢湖、金瓜石黃金瀑布等台灣各地美景，用獨特的視角與筆觸，展現台灣之美。

台科大指出，「數位水墨寫真」是利用電腦軟體先將多張數位相片重新編輯創作，完成構圖布局後，利用繪圖軟體做出各種筆觸的效果、顏色濃淡、對比差異等層次變化，不需要毛筆、紙張，只需要一台電腦就能夠完成獨一無二的數位水墨作品。

藝術家傅金福表示，傳統水墨畫除了需要購買紙張、墨水、毛筆的成本，也需要較大的空間作畫，準備工具的過程比較複雜，有時顏料還會乾掉十分不方便。因此他開始嘗試新的水墨創作方式，退休後自學電腦繪圖，將自己拍攝的攝影作品集結起來，透過電腦合成、編輯並重新編排，再一筆一畫慢慢調整細部，讓照片呈現如水墨畫一般的效果。

傅金福說，數位水墨創作不需要傳統的文房四寶，雖然和傳統繪畫一樣要花費很大的功夫，每個筆觸都需細心處理，但是由於材料簡便，又能即時修改畫作，對一般人而言是接觸藝術創作相對好入門的方式，希望將這種水墨創作方式推廣讓更多人認識。

台科大校長廖慶榮表示，藝術創作的媒介是不設限的，隨著科技進步，傳統繪畫也可能出現新的改變，傅金福老師今年已經七十多歲，擁有深厚的藝術背景，依然勇於突破，嘗試新的藝術風格，也期待同學們能從老師的作品中獲得不一樣的啟發。

台科大駐校藝術家傅金福「數位水墨寫真展」即日起至9月10日止，於台科大國際大樓一樓展覽廳展出，現場免費參觀，歡迎民眾前來欣賞數位水墨寫真之美。

(旺報 )